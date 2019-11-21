كرم اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، مرزوق الغانم، بالطريقة نفسها التي تم بها تكريم جمال عبد الناصر بإهدائه زي المحاماة.

كما منح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مرزوق الغانم، درع تكريم لمواقفة الداعمة للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي في الحفل الذي أقيم في مقر اتحاد المحامين العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حشد من الشخصيات العامة وقيادات في الجامعة العربية، وعدد من الإعلاميين والمحامين العرب والشخصيات السياسية والبرلمانية المصرية، قال إنه لا يستحق مثل هذا التكريم، لأنه لا يجب أن يكرم الإنسان على واجب يؤديه تجاه أمته والقضية الأكثر ايلاما.

وطالب الغانم المكرمين له بأن يسمحوا له بأن يقبل هذا التكريم باعتباره مشاركا لكل عربي وحقوقي يدافع عن مثل هذه القضية والتي تعد قضية العرب الأولى.

وأكد أنه لن يكف عن مساعيه المدافعه عن حقوق فلسطين.

وصرح بأنه على الرغم من كل ما قام به تجاه فلسطين، إلا أنه يجد أنه مقصر في حق هذه القضية وأنه يؤمن بعمق أنه والآخرون سيسألون عما فعلوه وما بذلوه من جهد تجاه هذه القضية.

وطالب جميع المؤسسات الحقوقية بذل مزيد من الجهد لنصرة هذه القضية الهامة.

RT

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المصدر: RT + "الراي" الكويتية