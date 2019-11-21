رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختيار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمنصب نائبه والمديرة التنفيذية لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة.

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وأكدت الخارجية، على أن "والي تتمتع بالخبرة والكفاءة ما يؤهلها لتولي المنصب المهم، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان".

وجاء في بيان الخارجية أن "مصر تحرص، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظومة الأمم المتحدة والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه".

وأضاف البيان، "تقدر مصر الدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة".

وشدد بيان الخارجية المصرية على دعم الحكومة للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، مبدية استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لـ"تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يدعم منظومة العمل الدولي من خلال آليات الأمم المتحدة ويعزز قواعد الشرعية الدولية".

يذكر أن الوزيرة المصرية ستتولى بالإضافة إلى ما ذكر، منصب مديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.

القاهرة – ناصر حاتم