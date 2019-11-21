القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس (فيديو)
اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة سلوان.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان أن قوات إسرائيلية وعددا من أفراد المخابرات اقتحموا منزل غيث، واعتقلوه قبل أن يقتادوه للتحقيق في مراكز التوقيف.
القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس— RT Arabic (@RTarabic) November 21, 2019
اعتقلت القوات الاسرائيلية، اليوم الخميس، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#القدس#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/kriTk6oDBi
ويأتي توقيف غيث بعد إصدار وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، قرارا بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية، بينها مقر التربية والتعليم، ومكتب تلفزيون فلسطين، ومسجد الرصاصي، وغيرها من المؤسسات.
المصدر: RT + وكالات