ملادينوف: نأسف لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه يأسف لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي.

وأكد نيكولاي ملادينوف في كلمة جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن انعقاد الجلسة يأتي وسط مخاطر كبيرة بالسلام في الشرق الأوسط.

وصرح المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط بأن ممارسات إسرائيل في حصار الفلسطينيين تقوض جهود التنمية.

وأضاف المنسق ملادينوف أنه يجب على إسرائيل التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

هذا، وأفاد المسؤول الأممي بأن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي، مؤكدا الحاجة إلى دعم التفاهمات بشأن القطاع لتخفيف الأزمة الإنسانية، معربا عن شكره لمصر، حيث قال إن القاهرة بذلت جهدا كبيرا من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما طالب ملادينوف بإجراء انتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس.

وصرح بأنه وبالرغم من أنه "تم تبديد التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلا أن الوضع يبقى هشا للغاية".

وذكّر المنسق الأممي بالغارة التي قتلت 8 أشخاص من عائلة واحدة في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي، حيث شدد على أنه لا يوجد أي تبرير لقتل المدنيين.

المصدر: RT