لافروف يكشف عن موعد زيارته للبحرين تلبية لدعوة المملكة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب محادثات مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إنه قبل دعوته لزيارة المملكة.

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وقال لافروف اليوم عقب لقائه نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: "إنني ممتن لزميلي على دعوته مرة أخرى لزيارة مملكة البحرين، والتي سألبيها بكل سرور.. آمل أن نتمكن من القيام بذلك العام المقبل، عندما يتم الاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والبحرين".

بدوره، شكر وزير خارجية البحرين، الوزير الروسي لافروف على قراره قبول دعوة زيارة المملكة، قائلا: "أتطلع وأشكر أخي العزيز وصديقي على قبول دعوتي له لزيارة البحرين".

المصدر:نوفوستي