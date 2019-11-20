توريدات منظومة "إس-400" إلى الهند ستبدأ بحلول 2021

قال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، إن روسيا ستسلم الهند الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "إس-400"، بحلول عام 2021.

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وقال ميخييف في معرض دبي للطيران 2019: "تم استلام جزء من قيمة العقد من الجانب الهندي بموجب اتفاقية توريد أنظمة إس-400.. لن أحدد مقدارها، هذه لحظة إيجابية للغاية لتكثيف جهود العمل المخطط له على إنتاج العناصر الأولى لمنظومة الدفاع إس-400".

وأضاف أنه "سيتم تسليم مجموعة الدفعة الأولى من منظومة الدفاع إس-400 في سبتمبر 2021، بعد عامين بالضبط من استلام الدفعة المقدمة من العقد".

ووقعت روسيا والهند في أكتوبر 2018 عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أفواج من منظومة "إس-400"، فيما تتعرض هذه الصفقة لضغوط من الولايات المتحدة لإلغائها، ولكن دون جدوى.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة تبلغ 850 مليون دولار، أي 15% من التكلفة الإجمالية، وتم تسديدها، في شهر سبتمبر، من خلال آلية دفع خاصة مصممة لتجنب العقوبات الأمريكية المحتملة بموجب قانون الولايات المتحدة لمواجهة الخصوم الأمريكيين من خلال العقوبات (CAATSA).

المصدر: نوفوستي