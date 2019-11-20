مصدر من "الجيش الوطني الليبي": الطائرة المسيرة التي أسقطناها تحمل شعار القوات الإيطالية

ذكر مصدر عسكري مسؤول بغرفة عمليات "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن الطائرة المسيرة التي أسقطت شمال مدينة ترهونة ليست تركية وتحمل شعار القوات الإيطالية.

وذكر المصدر، في حديث لصحيفة "المرصد": "حطام الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطتها وسائط الدفاع الجوي شمال ترهونة وكان يعتقد مبدئيا أنها تركية، يوضح أنها تحمل شعار القوات الجوية الإيطالية".

وتابع المصدر، حسب الصحيفة، أن "الفحص المبدئي لما تبقى من حطامها يشير إلى أنها من طراز بريداتور".

وأفادت مصادر تابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"، في وقت سابق من اليوم، بأن مضادات الجيش الأرضية أسقطت طائرة مسيرة "تركية" فوق ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس، بينما ذكرت مواقع مناصرة لحكومة الوفاق الوطني أن وحداتها أسقطت طائرة تابعة لقوات حفتر.

المصدر: وسائل إعلام ليبية