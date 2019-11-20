مرصد سوري يحدد المواقع التي قصفتها إسرائيل في سوريا وعدد القتلى

قال المرصد السوري إن عدد قتلى غارات إسرائيل الأخيرة على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق، ليلة الثلاثاء على الأربعاء، بلغ 11 قتيلا بين صفوف القوات الإيرانية وعناصر الجيش السوري.

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وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية ليلة الثلاثاء على الأربعاء استهدفت مواقع في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، "إذ جرى تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما جرى استهداف معسكر لهم، بالإضافة لاستهداف بطاريات صواريخ (أرض- جو) ومواقع لقوات الجيش السوري"، حسب معلومات المرصد.

ولفت المرصد إلى أن الضربات الإسرائيلية تسببت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات فيلق القدس، "حيث تأكد مقتل 11 شخصا منهم، بينهم 7 من جنسيات غير سورية، في حين أصيبت شابة بشظايا جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية قدسيا، كما جرى انتشال عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه من تحت أنقاض منزل في قرية بيت سابر بناحية سعسع بعد استهداف أحد الصواريخ الإسرائيلية للمنزل".

المصدر: وكالات