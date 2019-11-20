سيئول تؤكد إفراج الحوثيين عن مواطنيها

أعلنت خارجية كوريا الجنوبية أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أفرجوا عن ثلاث سفن و16 شخصا، بينهم مواطنان كوريان جنوبيان، كانت قد احتجزتهم مع هذه السفن في وقت سابق.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء أن "جماعة الحوثي في اليمن أفرجت عن ثلاث سفن و16 شخصا، بينهم مواطنان كوريان جنوبيان، كانت قد احتجزتهم في وقت سابق .. وتم إخطار أسرتي المواطنين بالإفراج عنهما".

وأعلنت الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الثلاثاء، الإفراج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين احتجزتهما قواتها مساء الاثنين الماضي في جنوب البحر الأحمر.

والسفن الثلاث تشمل سفينتين من كوريا الجنوبية وأخرى ترفع علم السعودية.

ومساء الاثنين، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ عملية "سطو وخطف" بحق قاطرة كانت تقوم بقطر حفار بحري في مياه جنوب البحر الأحمر، واصفا الحادث بـ "العملية الإرهابية".

من جانبها، أفادت قوات خفر السواحل التابعة للحوثيين بضبط 3 سفن، إحداها سعودية تحمل اسم "رابغ-3"، على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.

المصدر: وكالات