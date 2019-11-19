دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، العالم الإسلامي للضغط على القيادة السعودية لدفعها إلى وقف ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" بحق الشعب اليمني.

وأكد شمخاني، خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني، الفريق قمر باجوا، ظهر الثلاثاء، على ضرورة تعاون وتضامن دول المنطقة في مكافحة أي إجراء مزعزع للأمن ومثير للتوتر.

واعتبر شمخاني "الحرب الشاملة للسعودية ضد الشعب اليمني المظلوم" مثالا واضحا على "زعزعة الأمن في المنطقة والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان".

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على ضرورة ممارسة الدول الإسلامية "الضغط الشامل على نظام آل سعود لوقف هذه الإبادة الجماعية البشعة بأسرع وقت ممكن".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، عمليات التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حربها مع جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة إيرانيا، والتي سيطرت عام 2014 على مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي الوقت الذي تنتقد فيه إيران بشدة عمليات السعودية في اليمن، والتي أسفرت، حسب معطيات الأمم المتحدة، عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، تتهم المملكة الحكومة الإيرانية "بدعم الإرهابيين"، في إشارة إلى الحوثيين، والتدخل في شؤون الدول الأخرى والوقوف وراء هجمات قوات "أنصار الله" على الأراضي السعودية.

المصدر: وكالات