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الدفاع التركية: نبحث مع روسيا إجراءات إضافية شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية: نبحث مع روسيا إجراءات إضافية شمالي سوريا
Reuters
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وتركيا تعتزمان اتخاذ إجراءات إضافية للتصدي للأعمال الاستفزازية أثناء قيام الدوريات المشتركة بواجباتها في شمال سوريا.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى قيام بعض الأكراد في شمالي سوريا برمي آليات عسكرية روسية بالحجارة والزجاجات الحارقة أثناء الدورية في مدينة عين العرب.

وأوضح خلوصي أن تركيا تبحث مع الجانب الروسي المسائل المرتبطة بالإجراءات الإضافية في شمالي سوريا.

المصدر: انترفاكس

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