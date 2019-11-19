روسيا تعيد دفعة جديدة من أطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب "داعش" من العراق

أعادت وزارة الطوارئ الروسية من العراق أطفال المواطنين الروس المقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، في رابع دفعة إجلاء للأطفال من هذا النوع .

وأوضحت السلطات الروسية أن الأطفال تم إجلاؤهم من مختلف المدن العراقية، واحتجزوا في بغداد مع أمهاتهم، اللاتي تمت إدانتهن أو لا زلن قيد التحقيق بتهم الانتماء إلى منظمات إرهابية.

وفي نفس السياق قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية إن 32 طفلا تمت إعادتهم إلى روسيا تتراوح أعمارهم من 1 إلى 9 سنوات، وسيتم نقلهم إلى مستشفى الأطفال لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

المصدر: RT