 
مباشر

روسيا تعيد دفعة جديدة من أطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب "داعش" من العراق

أخبار العالم العربي

روسيا تعيد دفعة جديدة من أطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqx5

أعادت وزارة الطوارئ الروسية من العراق أطفال المواطنين الروس المقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، في رابع دفعة إجلاء للأطفال من هذا النوع .

وأوضحت السلطات الروسية أن الأطفال تم إجلاؤهم من مختلف المدن العراقية، واحتجزوا في بغداد مع أمهاتهم، اللاتي تمت إدانتهن أو لا زلن قيد التحقيق بتهم الانتماء إلى منظمات إرهابية.

وفي نفس السياق قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية إن 32 طفلا تمت إعادتهم إلى روسيا تتراوح أعمارهم من 1 إلى 9 سنوات، وسيتم نقلهم إلى مستشفى الأطفال لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إعادة سمكة للحياة من أجل مهمة كبيرة!