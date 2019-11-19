روحاني أثناء استقباله سفير صنعاء: ندعمكم في زمن الحرب والسلم

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء تسلمه أوراق اعتماد "السفير" الجديد لحكومة اليمن في صنعاء، إبراهيم محمد الدليمي، وقوف إيران إلى جانب اليمنيين، سواء في الحرب أو في المفاوضات.

وقال روحاني إن "إيران تدعم الشعب اليمني بكل قوة حتى تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن والبدء بحوار يمني – يمني".

وأضاف روحاني أن "دول العدوان لن تتمكن من تحقيق أهدافها عن طريق الحرب والضغط، وهذا يعتبر تحقيقا لأهداف المقاومة في اليمن".

وأشار إلى أن إيران وقفت إلى جانب الشعب اليمني من الناحية السياسية وتقدم له المساعدات الإنسانية.

المصدر: RT