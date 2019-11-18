تميم يعزي الرئيس الإماراتي بوفاة أخيه

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء اليوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة أخيه سلطان بن زايد آل نهيان.

وأعلنت الإمارات، مساء اليوم، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عاما.

وذكرت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية: "ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

كما أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت في البيان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم" الاثنين.

المصدر: وكالات