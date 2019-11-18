أعلنت الإمارات، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عاما.

وذكرت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية: "ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في البيان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم" الاثنين.

خبر | #رئيس_الدولة ينعي سمو الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.#وامhttps://t.co/y3Jd2Q9pqw — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وتولى الشيخ سلطان، خلال مسيرته العملية، العديد من المهام الرئيسية في دولة الإمارات، أبرزها تعيينه عام 1978 قائدا عاما للقوات المسلحة بعد 5 سنوات من تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، كما شغل في العام 1990 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، تعليقا على وفاة الشيخ سلطان، عبر تويتر": "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".

فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية .. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان. pic.twitter.com/9PvLxNtbaF — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

من جانبه، كتب حاكم إمارة دبي ونائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في "تويتر": "خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.. أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات.. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.. رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان".

خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد..أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الامارات..أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل اماراتي..أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الامارات الصبر والسلوان pic.twitter.com/AXbEZDSrzF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المصدر: وام + وكالات