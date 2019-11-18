اتفاق روسي إماراتي لتبادل المحكومين

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس النواب (الدوما) للتصديق، اليوم الاثنين، اتفاقا بين روسيا والإمارات العربية المتحدة حول تسليم أشخاص محكوم عليهم بالسجن.

وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بنص الاتفاق المنشور في القاعدة الإلكترونية الخاصة بمجلس النواب، أن الاتفاق وقعته الدولتان في موسكو، في 26 يونيو 2019، "وذلك بهدف تنظيم العلاقات الروسية الإماراتية في مجال تسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن"، ومن شأنه أن "يسهم في حماية حقوق المواطنين الروس ومصالحهم المشروعة".

وأشارت المذكرة إلى أنه بموجب الاتفاق، يمكن تسليم شخص محكوم عليه بالسجن على أراضي أحد الطرفين إلى الطرف الآخر لكي يواصل تنفيذ عقوبته في الدولة التي يحمل جنسيتها.

وأشارت المذكرة إلى أن الدولة المستقبلة تضمن مواصلة تنفيذ هذا الشخص عقوبته بناء على تشريعاتها.

المصدر: تاس