سر مقاتلة "سوخوي-35" التي ترغب مصر في امتلاكها وسبب اختلافها عن "إف-35"! (صور)

أكد الباحث العسكري المصري، محمد الكناني، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة مع سلاحين روسيين هما "سوخوي-35" و"إس-400"، لأنهما يصنفان ضمن الأسلحة الاستراتيجية.

Sputnik

إقرأ المزيد

وأشار الباحث المصري في تصريحات لـ RT، إلى أنه "بالنسبة لواشنطن، فإن إس-400 هي العدو الأول للمقاتلات الأمريكية وخاصة إف-35. أما سوخوي-35، فهي مقاتلة ثقيلة وتعتبر ذراعا طولى هجومية ستعطي مصر قدرات هجومية غير مسبوقة مع مقاتلا الرافال الفرنسية".

وتابع: "تواجد مقاتلات سوخوي-35 ورافال في القوات الجوية المصري، سيقلب موازين القوى وسيعطي الجيش المصري قوة جوية غير مسبوقة على الإطلاق، لأنهما سيشكلان ثنائيا قاتلا ومرعبا".

ونوه بأن "مقاتلات سوخوي-35 يمكن لأقل عدد منها القيام بعملية اجتياح جوي كامل لسماء العدو، كما أنها المقاتلة الوحيدة التي تستطيع حمل صواريخ براموس وياخونت المتطورة، بالإضافة إلى قدرتها على حمل من 12 إلى 16 صاروخ جو-جو، وهذا الأمر بالطبع ليس في صالح إسرائيل، وهذا ما دفع الولايات المتحدة للتدخل لأن الكونغرس أقر قانونا رسميا عام 2008 يضمن التفوق النوعي لإسرائيل في مواجهة الدول الأخرى بالمنطقة يسمى IQME".

Sputnik

الفرق بين "سوخوي-35" و"إف-35"

وقال الكناني إنه لا يمكن التشبيه بين مقاتلات "سوخوي-35" الروسية، ومقاتلات "إف-35" الأمريكية، حيث أنه لا يمكن أن تكون سو-35 بديلة لـ "إف-35".

وأشار الباحث العسكري إلى أن "هناك اختلافا في المهام والاختصاصات، وكذلك الأجيال"، موضحا أن "المقاتلة الأقرب في القدرات والمهام لـF-35 الأمريكية هي الرافال الفرنسية، بفضل قدرات الحرب الإلكترونية المتطورة، والذكاء الصناعي المتقدم والفلسفة التي صممت على أساسها للتفوق على نفس جيلها من المقاتلات ومجابهة الجيل الخامس".

Sputnik

وأضاف الكناني أن "الـSu-35 مقاتلة جيل رابع متقدم غير شبحية لديها تعددية للمهام بكل تأكيد، ولكنها مصممة بشكل رئيس كمقاتلة تفوق جوي مثل مقاتلة (F-15C Eagle الأمريكية) قادرة على تنفيذ مهام الاجتياح الجوي لسماء العدو، وفرض السيطرة الجوية في سماء المعركة، وتحييد الطيران المعادي، وتوفير الغطاء الكامل للقوات الأرضية وللمقاتلات الصديقة متعددة المهام أثناء تنفيذها للمهام الهجومية".

وتابع: "تدخل في صميم مهام سوخوي-35 أعمال مرافقة وحماية الأهداف الجوية عالية القيمة، كطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا AWACS وطائرات الاستطلاع الإلكتروني/ الحرب الإلكترونية وطائرات النقل الاستراتيجي وطائرات التزود بالوقود جوا، وهي جميعها أهداف رئيسة للطيران الاعتراضي ووسائل الدفاع الجوي للعدو".

Sputnik

وقال الباحث العسكري إن "Su-35 تصنف أيضا كمقاتلة ضاربة Strike Fighter بفضل مداها العملياتي الكبير، مع القدرة على حمل الأسلحة الثقيلة وبعيدة المدى كالصواريخ الجوالة المضادة للسفن والأهداف الأرضية، وقدرة حمل حواضن الحرب الإلكترونية الثقيلة المخصصة للتشويش على رادارات الدفاع الجوي، لتعمل كمنصة حرب إلكترونية لمرافقة وتغطية المقاتلات متعددة المهام المسؤولة عن تنفيذ الهجوم".

وأكد الباحث العسكري أنه "فيما يخص مقاتلات F-35، فهي صممت لتنفيذ المهام الهجومية لاختراق شبكات الإنذار المبكر وفتح الثغرات وإخماد الدفاعات الجوية للعدو وتحييد الأنظمة الحديثة، وتنفيذ مهام القيادة والسيطرة والدعم الإلكتروني على خطوط القتال الأمامية لصالح المنصات القتالية والقوات الصديقة".

المصدر: RT