 
مباشر

استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات "تي-90" الروسية للعراق

أخبار العالم العربي

استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات
YouTube/العراقية
دبابات روسية من طراز "تي-90" في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqqb

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات روسية من طراز "تي-90" للعراق.

إقرأ المزيد
الكرملين يؤكد بيع دبابات
الكرملين يؤكد بيع دبابات "تي-90" للعراق

وقال مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني لوكالة "تاس"، إن المحادثات جارية بين الطرفين حول ترتيب وشروط تنفيذ المرحلة الثانية من تصدير مدرعات روسية لبغداد.

وفي فبراير 2018، أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق ركن عثمان الغانمي، أن بلاده تسلمت، في إطار عقد مبرم بين بغداد وموسكو، 36 دبابة من طراز "تي-90".

وبإمكان دبابة "تي-90"، المزودة بأسلحة قوية ونظام مطور لإدارة النيران، ودروع متينة فعالة، أداء مهامها القتالية سواء في النهار أو في الليل، وعلى اختلاف الظروف المناخية وتمتاز بخفة المناورة. وتستخدم هذه الدبابة لمحاربة الدبابات والمدافع ذاتية الحركة وغيرها من أنواع المدرعات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النفط السوري.. لماذا قرر ترامب البقاء في سوريا من أجله؟