قتل 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء تصادم سيارة نقل وحافلة صغيرة على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر" بمصر.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق في اتجاه أسيوط بالقرب من كافتيريا "آل البيت" ووجود مصابين ومتوفين.

وعلى الفور، انتقلت قوات مديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور وسيارات هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 من مستقلي المركبتين.

ونقل المصابون للمستشفى الجامعي والجثامين لمستشفى أخميم المركزي وتمت إعادة حركة السير على الطريق، تمهيدا لتولي النيابة العامة التحقيق في الحادث.

المصدر: اليوم السابع