مصادر لـ RT: مقتل 4 أشخاص بانفجار قرب ساحة التحرير وسط بغداد (فيديو)

أفادت مصادر محلية لـ RT بمقتل 4 أشخاص جراء انفجار وقع، مساء الجمعة، قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وسط استمرار مظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار نجم عن دراجة مفخخة، موضحة أن الحادث أودى بحياة 4 أشخاص وأسفر عن إصابة 20 آخرين.

من جانبه، ذكر مراسلنا أن سيارات الإسعاف تتوافد إلى مكان الانفجار لتقديم المساعدة للمصابين.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق بانفجار قنبلتين صوتيتين في المنطقة نفسها.

من جانب آخر، قالت خلية الإعلام الأمنية العراقية، في بيان، إن الانفجار مصدره عبوة زرعت أسفل عجلة كانت قرب ساحة التحرير، متحدثة عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين جراء الحادث، وذكرت أن قوات الأمن تجري تحقيقا لمعرفة ملابساته.

وتوجه عشرات الآلاف من المحتجين بعد ظهر اليوم نحو ساحة التحرير وسط بغداد لمواصلة المظاهرات المناهضة للسلطات العراقية والمستمرة منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأفاد مراسلنا بمقتل 4 متظاهرين جراء اشتباكات اندلعت، الجمعة، في بغداد بين محتجين وقوات الأمن، التي ذكر أنها استخدمت الرصاص الحي لتفريق المشاركين في الاحتجاجات.

المصدر: RT