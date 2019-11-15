روسيا وبريطانيا تجريان محادثات حول سوريا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ملف سوريا مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية، ديفيد كوري.

وأفادت الخارجية الروسية بأن لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أجريا اليوم الجمعة "مشاورات" مع كوري، الذي يتولى كذلك منصب نائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، مبينة أن الطرفين قاما "بتبادل مفصل للآراء حول دائرة القضايا السورية وملفات الشرق الأوسط التي تدخل ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وذكرت الوزارة أن المحادثات تناولت "استعراضا مفصلا على الأرض في سوريا، وخاصة شمال شرق البلاد وفي منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "بحثا حالة الأوضاع في عملية التسوية السياسية في ظل انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف ومهمة تقديم مساعدات إنسانية متكاملة لكل السوريين الذين يحتاجون إليها في كافة أراضي البلاد".

المصدر: وكالات