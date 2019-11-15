الأسد يعلق على تظاهرات لبنان والعراق

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة أجراها مع "قناة روسيا 24" و"وكالة روسيا سيغودنيا"، أن التظاهرات في الدول المجاورة، لا تشبه ما حصل في سوريا.

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وأوضح الأسد ردا على سؤال حول ما إذا كانت "التظاهرات في لبنان والعراق والأردن الشهر الماضي تذكر ببداية الأحداث في سوريا"، أن "ما حصل في سوريا، هو أنه "في بداية الأمر كان هناك أموال تدفع لمجموعات من الأشخاص لكي تخرج في مسيرات، وكان هناك جزء بسيط من الناس الذي خرج مع التظاهرات لأن لديه أهدافا في تغيير ما في الحالة العامة".

وتابع أنه "بدأ إطلاق النار والقتل منذ الأيام الأولى من التظاهرات، مما يعنى أنها لم تكن عفوية، حيث أن الأموال كانت موجودة والسلاح كان محضرا، وبالتالي ليس بالإمكان التشبيه بين ما حصل في سوريا وحالة الدول الأخرى".

وأضاف: "إذا كانت التظاهرات التي خرجت في الدول المجاورة عفوية وصادقة وتعبر عن رغبة وطنية بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها في البلاد، فلا بد أن تبقى وطنية، لأن الدول الأخرى التي تتدخل في كل شيء في العالم كأمريكا ودول الغرب لا سيما بريطانيا وفرنسا، لا بد أن تستغل هذه الحالة من أجل لعب دور وأخذ الأمور باتجاه يخدم مصالحها".

وختم الأسد مؤكدا أن "الأهم أن تبقى الأمور في الإطار الوطني لأنها ستكون لها نتائج إيجابية ولأنها تعبر عن الشعب، لكن عندما يدخل العامل الأجنبي، فستكون ضد مصلحة الوطن وهذا ما جربناه في سوريا".

المصدر: RT