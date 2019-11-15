"الدولية المصغرة" تؤكد على وحدة أراضي سوريا وسيادتها

أيدت بلدان ما يسمى بالمجموعة الدولية المصغرة بشأن سوريا بضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها ورفض التغييرات الديموغرافية.

إقرأ المزيد

وقال وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا في بيانهم عقب اجتماعهم في واشنطن: "نظل ملتزمين بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ونعارض التغيير الديموغرافي القسري".

وأضاف البيان: "ندعو أيضا إلى وضع حد فوري وحقيقي للعنف في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات على المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد ضرورة التصدي للتهديد الإرهابي من إدلب وشمال غرب سوريا".

وتضم المجموعة المصغرة بشأن سوريا الولايات المتحدة والسعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأردن.

المصدر: نوفوستي