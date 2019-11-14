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مصر.. البنك المركزي يخفض 1% من أسعار الفائدة

مال وأعمال

مصر.. البنك المركزي يخفض 1% من أسعار الفائدة
Reuters / Mohamed Abd El Ghany
البنك المركزي المصري
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قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

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البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

وخفضت لجنة السياسة النقدية سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 (1%) نقطة ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب.

كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.

وقال المركزي: "استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005، وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي".

وأضاف في بيان أن تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة، ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

المصدر: RT

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