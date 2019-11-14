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مصر.. مقتل بائع شاي بطعنة على يد صديقه الـ "سايس"

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مصر.. مقتل بائع شاي بطعنة على يد صديقه الـ
Sputnik
سيارة شرطة مصرية
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لقي بائع شاي مصري، اليوم الخميس، مصرعه متأثرا بجراحه إثر إصابته بطعنة نافذة على يد عامل بموقف سيارات مجمع محاكم المحلة الكبرى.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بمقتل عادل مرزوق العشري، 42 سنة، مقيم بمنطقة الرجبي ويعمل بائع شاي، إثر إصابته بطعنة نافذة بآلة حادة على يد "سيد. ال" المقيم بقرية محلة أبو علي، ويعمل "سايس" بمجمع محاكم المحلة.

وأضافت أن بائع الشاي لقي مصرعه إثر طعنه عقب مشادات كلامية مع الجاني. وبينت أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الواقعة.

وقالت وسائل الإعلام إنه قد تم القبض على المتهم وإيداعه الحبس بقسم مركز المحلة، مشيرة إلى أن جثة المجني عليه نقلت إلى مستشفى المحلة العام لكشف الطب الشرعي عليها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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