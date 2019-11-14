الجزائر.. تعيين محافظ البنك المركزي ومدير "سوناطراك"

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، عن قيام الرئيس، عبد القادر بن صالح، بتعيين محافظ جديد لبنك الجزائر ومدير عام جديد لمجمع "سوناطراك".

وجاء في أحد بيانين صادرين عن رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة "عين بن عبد الرحمان أيمن بصفته محافظا لبنك الجزائر". فيما أفاد البيان الثاني بتعيين "السيد شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية