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الولايات المتحدة تدعو دول التحالف لاستعادة عناصر "داعش" وتكثيف التمويل في العراق وشمال شرق سوريا

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تدعو دول التحالف لاستعادة عناصر
Reuters YARA NARDI
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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دعت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده ضد "داعش"، إلى استعادة عناصر التنظيم المحتجزين لمحاسبتهم، وتكثيف التمويل لإعادة الإعمار في العراق وشمال شرق سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال افتتاح أعمال اجتماع لـ 23 دولة عضو في التحالف على مستوى وزراء الخارجية، في واشنطن: "تعرفون جميعا أن علينا مواصلة محاربة داعش، والولايات المتحدة ستستمر بزعامة التحالف والعالم كله في هذه الحرب".

وشدد بومبيو على أن "الدول الأعضاء في التحالف يجب عليها استعادة آلاف المسلحين الإرهابيين المحتجزين ومحاسبتهم على الأعمال الوحشية التي ارتكبوها".

كما حث وزير الخارجية الأمريكي دول التحالف على تكثيف تمويل إعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية في العراق، وأضاف في هذا السياق: "كما سنحتاج إلى مساعدة في شمال شرق سوريا".

وقال بومبيو: "نحن اليوم نراقب كصقور الأراضي التي احتلتها منذ بعض الوقت هذه الخلافة، ولهذا السبب نحتفظ بوجودنا في التنف جنوب سوريا وبالدقرات على تنفيذ عمليات عسكرية جوية".

وفي سياق متصل، أكد بومبيو أن الولايات المتحدة "أعادت انتشار بعض قواتها في شمال شرق سوريا والمنطقة بشكل عام لمنع انبعاث داعش واستيلائه على الحقول النفطية".

المصدر: وكالات

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