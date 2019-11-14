اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن "سياسات الولايات المتحدة تشبه أعمال النازيين في الأراضي التي احتلوها"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي عبارة عن "مدير تنفيذي لشركة".

وقال الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا-24"، نشرت مقتطفات منها اليوم الخميس، تعقيبا على سيطرة الجيش الأميركي على حقول النفط شمال شرق سوريا: "أمريكا دولة مبنية كنظام سياسي على العصابات. الرئيس الأمريكي لا يمثل دولة، هو عبارة عن مدير تنفيذي لشركة، وهذا المدير التنفيذي خلفه مجلس إدارة، مجلس الإدارة يمثل الشركات الكبرى في أمريكا، المالكين الحقيقيين للدولة، شركات النفط والسلاح والبنوك وغيرها من اللوبيات".

واسترجع الرئيس السوري أسباب غزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي، في مقاربة بين أعمال النازيين والسياسة الأمريكية اليوم، وقال: "ولكن أنا أريد أن أذكرك بشيء، بأن أحد أهم العوامل التي دفعت هتلر لغزو الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية هو النفط، والبعض يقول إنه العامل الوحيد، لم يكن هناك عامل آخر لغزو الاتحاد السوفيتي".

وتابع الأسد: "اليوم أمريكا تقوم بنفس العمل، هي تقلد النازيين، فإذا بكل بساطة نستطيع أن نشبه السياسة الأمريكية اليوم بالسياسة النازية. توسع، غزو، ضرب مصالح الشعوب الأخرى، الدوس على القانون الدولي وعلى الأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية وغيرها، فقط من أجل النفط".

وختم بالقول: "ما الفرق بين هذه السياسة والسياسة النازية؟ هل يستطيع أن يعطينا أحد من أفراد المنظومة الأمريكية جوابا على هذا السؤال؟ لا أعتقد".

المصدر: سبوتنيك