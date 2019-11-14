الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الصواريخ في "الجهاد الإسلامي"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قيادي بارز آخر في "حركة الجهاد الإسلامي" جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، أن قائد وحدة الصواريخ في "لواء الوسطى" التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع.

المدعو رسمي أبو ملحوس القيادي في #الجهاد_الإسلامي وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم قتل الليلة الماضية في الغارة على دير البلح pic.twitter.com/FtS9jtFIfa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2019

وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح.

#عاجل //

شهداء المجزرة الذين ارتقوا في استهداف المنزل جنوب دير البلح هم*ط



*1.الشهيد : رسمي أبو ملحوس

*2.الشهيد : يسرى أبو ملحوس

*3.الشهيد : مريم أبو ملحوس

*4.الشهيد :معاذ ابو ملحوس

*5.الشهيد : وسيم أبو ملحوس

*6.الشهيد الطفل : مهند أبو ملحوس#غزه_تحت_اِلقصف — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) November 14, 2019

وجاء ذلك ضمن إطار غارات الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة التي اغتيل خلالها القيادي في "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائمة تضم أسماء بعض أفراد "الجهاد الإسلامي" الآخرين الذين قالت تل أبيب إنهم استهدفوا ضمن إطار العملية.

كما تمكن جيش الدفاع من استهداف نحو 25 مخربًا معظمهم من #الجهاد_الإسلامي أي نشطاء في خلايا مطلقي القذائف الصاروخية خلال إطلاقهم القذائف أو استعدادهم لإطلاقها بهدف إزالة التهديد.

كما تم استهداف عشرات البنيات التحتية الإرهابية ومجمعات عسكرية فوق وتحت الأرض وأيضًا مواقع بحرية للجهاد pic.twitter.com/NHoMirztEn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2019

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية التي استمرت ليومين أودت بأرواح 34 شخصا، بينهم ثمانية أطفال وثلاث نساء، علاوة على 111 مصابا.

المصدر: RT