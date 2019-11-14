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إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار (صور)

أخبار العالم العربي

إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار (صور)
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قال مراسلنا إنه تم إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية.

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن 4 صواريخ أطلقت من غزة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع، ترافق إطلاقها مع سماع دوي انفجارات عنيفة.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية دون أن تتبني أي جهة المسؤولية.

من جهته أكد الناطق باسم الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مصر بخصوص وقف إطلاق النار، مضيفا أن هناك إجماعا على استمرار التهدئة الحالية.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وجرى اعتراض صاروخين بواسطة القبة الحديدية.

إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار (صور)
RT
إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار (صور)
RT
إطلاق صواريخ من غزة

وفي وقت سابق من صباح اليوم قالت مصادر مصرية مسؤولة إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ فجر الخميس برعاية مصرية.

المصدر: وكالات 

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