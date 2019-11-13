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خطف مسؤول في وزارة الداخلية وسط بغداد (فيديو)

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خطف مسؤول في وزارة الداخلية وسط بغداد (فيديو)
Reuters
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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اختطف مسلحون مجهولون، يوم الأربعاء، مسؤولا في وزارة الداخلية العراقية من منطقة الجادرية في بغداد.

ويظهر الفيديو، الذي قيل إنه "للحظة اختطاف مسؤول برتبة عسكرية عالية في وزارة الداخلية العراقية"، إيقاف سيارتين غامقتي اللون لموكب المسؤول واقتياده نحو جهة مجهولة.

الغريب في الفيديو، أن موكب حماية المسؤول لم يتحرك ولم يشتبك حتى مع الجهة الخاطفة.

المصدر: RT

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