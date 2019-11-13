المحتجين ينصبون خياما للمبيت على طريق القصر الجمهوري في بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن المحتجين نصبوا الخيام، استعدادا للمبيت، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت.

وأعلنت مصادر لبنانية، أن المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري، حاولوا التقدم إلى المسلك الأيمن من أوتوستراد الحازمية، لكن القوات الأمنية حالت دون ذلك.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن أحد ضباط الجيش اللبناني نقل إلى المحتجين على طريق القصر الجمهوري، اقتراحا باختيار 10 منهم للقاء رئيس الجمهورية، لكن المحتجين رفضوا.

وكان مئات المحتجين قد وصلوا منذ ساعات الظهر، إلى طريق القصر الجمهوري، حيث انتشرت عناصر الجيش بشكل مكثف في المنطقة، وفرضت إجراءات أمنية مكثفة، وأغلقت الطرق بالعوائق الحديدية والشريط الشائك تحسبا لأي طارئ.

وتزامنا مع ذلك، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما نقل إليه تأكيد الحكومة الفرنسية اهتمامها بالوضع في لبنان، واستعدادها لمساعدته في الظروف الراهنة.

وفي هذا السياق، أفادت قناة otv التابعة للتيار الوطني الحر، بأن السفارة الفرنسية في لبنان لم تتمكن من تأمين مقابلات للموفد الفرنسي مع جهات من الحراك الشعبي، لأن هذه الجهات شددت على أنها "لا تتلقى تعليمات من الخارج"، على الرغم من تأكيد الطابع الاستطلاعي لمهمة فارنو.

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وتجدد قطع الطرقات في كل أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، بعد مقتل أحد المحتجين ليلة الأربعاء على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت.

المصدر: RT