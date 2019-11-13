القضاء العراقي: المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بحق مسؤولين من درجات مختلفة

أكدت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.

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وأشارت الإحصائية، إلى أن "هناك 83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين في الوقت الحالي".

وذكرت الإحصائية أن "المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن 377 قرارا عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة تشمل أعضاء في مجلس النواب، ومن هم برتبة وزير، ووكيل وزير، ورئيس مجلس محافظة، وعضو مجلس محافظة، ومحافظ، وكذلك مدير عام".

ولفتت، إلى أن "مجموع القضايا غير المحسومة بلغ 627 قضية"، موضحة أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام غير المنفذة لحد الآن بلغ 83".

المصدر: مجلس القضاء الأعلى في العراق