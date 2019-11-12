مراسلنا: محتجون يؤكدون سقوط قتيل عند مثلث خلدة بالقرب من مطار بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان نقلا عن محتجين بسقوط قتيل عند مثلث خلدة بالقرب من مطار بيروت، من دون ورود تفاصيل أخرى.

من جانبه علق الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​، على خبر سقوط قتيل نتيجة ​إطلاق نار​ وقع عند الأوتوستراد، مؤكدا أن "اتصالا ورد إلى ​الصليب الأحمر​ بأن هناك إصابة خطرة جدا بمنطقة خلدة نقلت إلى ​مستشفى​ ​كمال جنبلاط​"، مشددا على أن "الحالة خطرة جدا ولا معلومات لدينا كيف حصل الحادث".

إلى ذلك أفاد موقع "النشرة" اللبناني بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء إطلاق للنار وقع عند مثلث خلدة، من دون أن تعرف الأسباب حتى الساعة، بحسب الموقع.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية