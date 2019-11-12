مصر.. مسؤول في بلدية حي الزقازيق يتوفى أثناء أداء عمله

توفي رئيس حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، أسعد السيد، خلال تأدية عمله بحملة أشغال بالحي.

وقال مدير مستشفى الأحرار التعليمي، الدكتور عبدالكريم العراقي، إن "المحاسب أسعد السيد (58 عاما)، نقل للمستشفى وهو يعانى من هبوط حاد وضيق في التنفس".

وأضاف، أنه "جرى إدخاله إلى العناية المركزة وعمل إنعاش رئوي للقلب، إلا أنه لم يستجيب"، مؤكدا أنه تم إخطار وزارة الصحة لانتداب مفتش لتوقيع الكشف الطبي لسرعة استخراج تصريح الدفن.

من جانبه، أوضح عبدالله الغمري زميل المتوفى، أنه "وخلال حملة أشغال مساء اليوم، شعر السيد بألم في صدره فقام أحد الموظفين، بنقله بدراجته النارية إلى مستشفى الأحرار، لكنه توفى".

المصدر: اليوم السابع