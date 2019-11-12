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صحيفة أمريكية: بيانات "درون" تشير لارتكاب فصائل سورية مدعومة من أنقرة "جرائم" ضد الأكراد

أخبار العالم العربي

صحيفة أمريكية: بيانات
AFP OMAR HAJ KADOUR
(صورة أرشيفية)
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بيانات "درونات" أمريكية، تشير إلى إمكانية ارتكاب فصائل معارضة مسلحة سورية، مدعومة تركيا في شمال سوريا، جرائم حرب ضد سكان مدنيين أكراد.

ووفقا للصحيفة التي تستشهد بمسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، فقد تم إرسال تقارير حول هجمات على مدنيين، إلى القيادة الأمريكية "كدليل محتمل على ارتكاب جرائم حرب"، مشيرة إلى أنه تم تضمين مقاطع فيديو في تقرير مشترك بين الوزارات، صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

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وقالت الصحيفة إن جرائم الحرب المحتملة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعملية التركية (نبع السلام) في المناطق الشمالية من سوريا ستتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن يوم الأربعاء، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه "وفقا لبعض المسؤولين الأمريكيين، فإن تركيا "من غير المرجح أن تأخذ هذه القضايا على محمل الجد".

المصدر: تاس

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