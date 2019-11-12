خبير عسكري إسرائيلي يحذر من سلاح تضعه مصر نصب عينيها

رصد العميد البحري المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إيال بينكوك، سلاحا يخطط الجيش المصري للحصول عليه سوف يسبب تهديدا كبيرا لإسرائيل.

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وأشار العميد المتقاعد في مقال كتبه في مجلة "إسرائيل ديفينس" المتخصصة في الشؤون العسكرية، إلى أن البحرية المصرية مهتمة بتطوير حرب الأعماق لديها، مشيرا إلى أن المصريين يجرون مفاوضات مع الصينيين للحصول على المزيد من الغواصات وتلك هي الغواصات التي ربما ستمثل تهديدا على إسرائيل في المستقبل.

وتابع: "لقد شرعت البحرية المصرية في عملية البناء العاجلة لقوتها منذ عقد مضى وكجزء من تلك العملية، حصلت البحرية المصرية على غواصات Type-209 من ألمانيا، قطع سطح من الولايات المتحدة (لنشات Ambassador MK III الشبحية الهجومية)، ومن روسيا (لنش Molniya الهجومي)، ومن ألمانيا (فرقاطات MEKO-A200 الشبحية)، ومن فرنسا (فرقاطة FREMM الشبحية وكورفيتات Gowind الشبحية وحاملتي Mistral )، وصواريخ وطوربيدات متطورة، وأنظمة دفاع جوي، ومروحيات لمكافحة الغواصات، وأنظمة اتصالات وقيادة وسيطرة، وتطوير لقطع السطح القديمة).

وأضاف أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن البحرية المصرية على تواصل مع أعضاء من الحكومة والقطاع الصناعي الصينيين، فيما يتعلق بالحصول على غواصات صينية جديدة.

ونوه بأن البحرية المصرية أبدت اهتمامها بالغواصات الصينية طراز S26T (نسخة التصدير المطورة من غواصات يوان)، حيث تمتلك البحرية الصينية 20 غواصة من ذلك النوع، وتعاقدت تايلاند العام الماضي عليها.

وأشار إلى أن تلك الغواصات يعمل على متنها 38 فردا، ويبلغ طولها 66 مترا، وإزاحتها 1900 طن (تصل إلى 2300 طن في الأعماق)، وسرعتها القصوى فوق سطح البحر تصل إلى 37 كم/س، وأقصى عمق للغطس 300 متر، وتستطيع البقاء في الأعماق لفترة 20 يوما، وتوصل بقاءها في البحر دون حاجة للتزود بالوقود والمؤن إلى 60 يوما.

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وقال إن الغواصة حصلت على قدرة البقاء غاطسة لمدة 20 يوما من خلال نظام الدفع اللاهوائي المستقل، وهي قدرة هائلة تحسن من خصائص التخفي للغواصة، وتعزز من بقائها وقدرتها على تنفيذ العمليات السرية.

وأكد أن هناك قدرة أخرى استراتيجية لتلك الغواصات الصينية، وهي إمكانية إطلاق صواريخ CM-708UNB المضادة للسفن والمبنية على عائلة صواريخ C-802، والتي استخدمها حزب الله في جنوب لبنان ضد أحد كورفيتات ساعر-5 الإسرائيلية عام 2006، حيث يصل مدى الصاروخ CM-708UNB إلى 300 كم، وهو مزود بحزمة توجيه متطورة، ويمكنه ضرب الأهداف البرية في العمق، بواسطة نظام الملاحة بالقمر الصناعي.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الغواصة مسلحة بطوربيدات Yu-6 القادرة على الاشتباك مع سفن السطح والغواصات على مسافة تصل إلى 45 كم، باستخدام السونار النشط والسونار السلبي ومن خلال تتبع أثر السفينة Wake Homing أثناء حركتها التي ينتج عنها تغير في حركة الماء وفقاقيع هوائية صغيرة، وتلك القدرة تحديدا متطورة إلى درجة محدودية الإجراءات الدفاعية اللازمة للتصدي لها.

وفي حال تحقيق هذا الاتفاق، فإن تلك الغواصات الصينية ستمثل تطويرا هائلا لأسطول البحرية المصرية، حيث من جانب ستسمح لها بتنفيذ العمليات السرية بعيدة المدى، ومن جانب آخر ستتيح لها قدرة ضرب سفن السطح والأهداف البرية في العمق باستخدام الصواريخ الجوالة.

وأشار إلى أن منظومات التسليح المتطورة والقدرات المتنوعة لتلك الغواصة، ستمثل تهديدا للبحرية الإسرائيلية بعيدا عن السواحل، في الأعماق تحت سطح البحر، وحتى في البر، إذا ما تم فعليا شراؤها.

المصدر: israeldefense