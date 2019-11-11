هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة "أنصار الله" وزعيمها عبد الملك الحوثي بعد خطابه الأخير، متهما إياهم بالعمالة والتبعية لإيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الإرياني قوله إن "تصريحات زعيم ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران الأخيرة تحسم النقاش الذي أثير مؤخرا حول إمكانية فصل حبلها السري عن نظام الملالي في طهران وإعادة تأهيلها".

وأضاف الوزير الإرياني أن "عبد الملك الحوثي خرج في خطابه الأخير ليحسم هذا الجدل ويؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في ايران، ويؤكد انقياده الكامل وانه من طهران ولطهران لن يحيد عن عمالته وتبعيته وارتهانه قيد أنمله".

وأشار الإرياني‏ إلى أن "إساءة" عبد الملك الحوثي "لثورتي الشعبين العراقي واللبناني العظيمتين اللتين أعادتا الروح والاعتبار للعراق ولبنان وعروبتهما، انسياق وتقليد أعمى لتصريحات خامنئي ومسؤولي طهران وحزب الله التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية التي أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية".

المصدر: "سبأ"