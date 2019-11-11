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الرئيس الفلسطيني يصدر وسام ياسر عرفات

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الرئيس الفلسطيني يصدر وسام ياسر عرفات
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وساما باسم الزعيم الراحل ياسر عرفات، وأمر بأن يحفظ ضمن مكونات تراثه في المتحف الخاص بعرفات.

وتسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، بحضور مدير المؤسسة أحمد صبح، ومدير المتحف محمد حلايقة، نسخة عن وسام ياسر عرفات بدرجاته الثلاث، "الوشاح الأكبر- نجمة الشرف"، و"نجمة يبوس"، و"ميدالية الشجاعة"، لحفظه في المتحف ضمن مكونات تراثه للأجيال القادمة.

وأمر عباس بتسليم "القلادة الكبرى لدولة فلسطين"، وهو أعلى وسام فلسطيني، ليوضع أيضا في المتحف.

وقام بتسليم الأوسمة نيابة عن الرئيس، مستشار الرئيس لشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري.

المصدر: معا

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