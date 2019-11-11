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قانوني سعودي يوضح عقوبة وافد حاول السرقة في مكة المكرمة

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قانوني سعودي يوضح عقوبة وافد حاول السرقة في مكة المكرمة
AFP FETHI BELAID
الأجهزة الأمنية في السعودية - أرشيف
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أكد المحامي السعودي نادر بن هايل الروقي، أن الوافد التركي الذي قبض عليه في محاولة سرقة فاشلة، خالف 3 أنظمة معمول بها في المملكة، وسيواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة.

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وقال الروقي، إن "العمل الإجرامي في هذه الحالة ينقسم إلى شقين، أولهما حرمة المكان، وأنه خالف 3 أنظمة، إلى جانب سلوكه المشين، وعدم مراعاة كونه أجنبيا وضيفا".

وأضاف، أن "الوافد يواجه عقوبات تصل إلى السجن سنتين، وغرامة 300 ألف ريال (8 آلاف دولار أمريكي)، ونصت المادة 83 على جزاء السجن والغرامة على الشروع، حتى لو لم يكن أكمل السرقة".

ودعا المحامي السعودي إلى تشديد العقوبة كون الجريمة ارتكبت بالقرب من المسجد الحرام والكعبة المشرفة.

وأكدت مصادر محلية، أن وافدا من جنسية تركية تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" فجر السبت، محاولا سرقة بعض الآثار القديمة، وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه بعد رصده عبر كاميرات المراقبة، قبل أن يفر هاربا من الموقع.

المصدر: سبق

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