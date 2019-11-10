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إصابة 5 جنود إيطاليين بانفجار عبوة ناسفة في العراق

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إصابة 5 جنود إيطاليين بانفجار عبوة ناسفة في العراق
AFP ESSAM AL-SUDANI
القوات الإيطالية في العراق - أرشيف
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإيطالية، اليوم الأحد، أن خمسة جنود إيطاليين أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في العراق.

وكان الجنود في مهمة تدريب لقوات الأمن العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية، وأثناء تحرك الجنود صباحا انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دوريتهم، مما أدى إلى إصابة 5 عسكريين، 3 منهم جروحهم خطيرة.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان لها، إنه "جرى تقديم الإسعافات الفورية للجنود الخمسة المصابين، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى بواسطة مروحيات أمريكية".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الإيطالية، أن الوزير لورنزو غيريني يتابع الحادثة وأوضاع الجنود المصابين، بشكل شخصي ومباشر.

المصدر: وكالات

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