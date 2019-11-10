إصابة 5 جنود إيطاليين بانفجار عبوة ناسفة في العراق

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإيطالية، اليوم الأحد، أن خمسة جنود إيطاليين أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في العراق.

وكان الجنود في مهمة تدريب لقوات الأمن العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية، وأثناء تحرك الجنود صباحا انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دوريتهم، مما أدى إلى إصابة 5 عسكريين، 3 منهم جروحهم خطيرة.

Iraq: 5 militari italiani coinvolti nell’esplosione di un IED. Tutti ricoverati in ospedale. Tre militari in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Il Capo SMD #GenVecciarelli segue l’evolversi della situazione.https://t.co/oZcO6mFAdt — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) 10 ноября 2019 г.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان لها، إنه "جرى تقديم الإسعافات الفورية للجنود الخمسة المصابين، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى بواسطة مروحيات أمريكية".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الإيطالية، أن الوزير لورنزو غيريني يتابع الحادثة وأوضاع الجنود المصابين، بشكل شخصي ومباشر.

المصدر: وكالات