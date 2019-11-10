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مراسلنا: لأول مرة.. دبابات أمريكية من نوع "أبرامز" تسير باتجاه بلدة تل تمر شمال سوريا

أخبار العالم العربي

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رصد مراسلنا تحرك قوات أمريكية على متن عربات ودبابات من نوع "أبرامز" ظهرت في المنطقة لأول مرة وتحركت باتجاه بلدة تل تمر شمال سوريا.

وقال مراسلنا أن القوات الأمريكية سلكت الطريق الدولي "إم 4" من قاعدة قسرك الأمريكية باتجاه بلدة تل تمر.

يذكر أن القوات الأمريكية كثفت انتشارها في الآونة الأخيرة في شمال شرق سوريا تزامنا مع إعلان واشنطن نيتها إبقاء جزء من قواتها في بعض المناطق قرب حقول النفط شرق البلاد لحمايتها من سيطرة "داعش" أو جهات أخرى.

وكانت وسائل إعلام تحدثت مؤخرا عن بدء الولايات المتحدة إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين شمال شرق سوريا بالقرب من حقول النفط.

مراسلنا: لأول مرة.. دبابات أمريكية من نوع  
RT

مراسلنا: لأول مرة.. دبابات أمريكية من نوع  
RT

مراسلنا: لأول مرة.. دبابات أمريكية من نوع  
RT

المصدر: RT

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