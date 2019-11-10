الأسد لـ RT: هدف بريطانيا من احتجاز الناقلة الإيرانية كان تدفيع السوريين ثمن وقوفهم إلى جانب حكومتهم

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن احتجاز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، جاء بهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده.

وأضاف الرئيس السوري في مقابلة أجرتها معه قناة RT الناطقة بالإنجليزية، أنه كان هناك من يتوقع من السوريين "أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا. كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين... المعارضة المسلحة المعتدلة... ملائكة الخوذ البيضاء"، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم. ولذلك كان يجب أن يعانوا".

تابعوا المقابلة كاملة على قنوات شبكة RT غدا الاثنين في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو.

المصدر: RT