العراق.. رد النائب الجبوري على قرار إحالته إلى لجنة السلوك النيابية

أكد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري، أن "صوته سيبقى عاليا بالحق"، ردا على قرار البرلمان إحالته إلى لجنة السلوك النيابي، مشددا على أنه "ليس فاسدا أو عميلا لدولة أجنبية".

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر": "إذا كان وقوفي لجانب الشعب ودماء الشهداء المتظاهرين هو مخالفة بنظر الحلبوسي (رئيس البرلمان)، ومن صوت معه من النواب، فأنا لست مهتما".

وأضاف: "أنا ملتزم بالدستور والنظام الداخلي للمجلس أكثر من الحلبوسي نفسه، فضلا عن كوني لست عميلا لدولة أجنبية، ولست فاسدا أو مزورا أو مخادعا".

من جهتها، دانت "جبهة الإنقاذ والتنمية"، (التي ينتمي إليها الجبوري)، وزعيمها أسامة النجيفي، نبأ الإحالة، وقالت في بيان، "تلقينا بكثير من الاستغراب والإدانة، القرار، ذلك لموقف السيد الجبوري المعاضد لشعبه، والمنتصر لحق المتظاهرين، والمتألم للحالة التي وصل إليها البلد".

وشدد البيان، على أن "جبهة الإنقاذ والتنمية في الوقت الذي تدين هذا الإجراء تطالب بوقفه، انتصارا للمواقف الوطنية الشريفة للنائب أحمد الجبوري".

وخلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي، صوت مجلس النواب العراقي، على إحالة النائب أحمد الجبوري، الذي عرف بتأييده الكبير للمظاهرات ومشاركة الفيديوهات والمنشورات التي تظهر الاعتداء على المحتجين في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى لجنة السلوك النيابية.

المصدر: وكالات