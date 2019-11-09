شباب العراق يحتفلون بالمولد النبوي على طريقتهم - بالفيديو

أظهر شريط فيديو من بغداد، قيام عدد من المواطنين العراقيين ومن الشباب والشابات، بلفتة أثارت الانتباه خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العاصمة العراقية.

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ويبدو في الفيديو، عدد من العراقيين يقومون بتنظيم ما يشبه الطاولة الكبيرة وضعت على طول نفق ساحة التحرير وسط العاصمة وعليها نسخ القرآن الكريم، كما أشعلت فوقها الشموع ووضعت مزهريات من أغصان "الياس" وخطت أوراق كتب عليها "إهداء قراءة سور من القرآن على أرواح شهداء الاحتجاجات".

وتشهد العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات وفرص العمل وكذلك محاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

وسقط نتيجة الصدامات مع قوات الأمن العراقية أكثر من 280 شخصا وجرح الآلاف، بسبب استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وفي عدد من الحلات الرصاص الحي لتفريق المحتجين.

المصدر: السومرية نيوز