الحوثيون يسقطون طائرة تجسس قبالة نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية إسقاط طائرة "تجسس" مسيرة معادية اليوم السبت، في منطقة الصوح قبالة نجران.

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وكتب متحدث الحوثيين يحي سريع على "تويتر" أن "الدفاعات الجوية تمكنت - بفضل الله صباح اليوم من إسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران".

وأضاف أن إسقاط الطائرة تم "بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأراضي اليمنية".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله صباح اليوم من اسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران بعد قيامها باعمال عدائية داخل الاراضي اليمنية

وتم استدافها بسلاح مناسب . — العميد يحيى سريع (@army21ye) 9 ноября 2019 г.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

المصدر: "المسيرة"