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الحوثيون يسقطون طائرة تجسس قبالة نجران

أخبار العالم العربي

الحوثيون يسقطون طائرة تجسس قبالة نجران
المسيرة
الحوثيون يسقطون طائرة تجسسية قبالة نجران جنوب غربي السعودية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية إسقاط طائرة "تجسس" مسيرة معادية اليوم السبت، في منطقة الصوح قبالة نجران.

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وكتب متحدث الحوثيين يحي سريع على "تويتر" أن "الدفاعات الجوية تمكنت - بفضل الله صباح اليوم من إسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران".

وأضاف أن إسقاط الطائرة تم "بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأراضي اليمنية".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

المصدر: "المسيرة"

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