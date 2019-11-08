هددت قوات "الدفاع الشعبي" السودانية بـ"حريق شامل في البلاد لن يسلم منه أحد" في حال تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت هذه القوات في بيان: "رأينا بعض الذي تولوا أمر هذه البلاد يصرحون بتسليم الأخ المجاهد المشير عمر حسن أحمد البشير الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات الدولية قربانا للمنظمات الصهيونية التي فرضت حصارا اقتصاديا على هذا الشعب والذين قدموا الملفات الكاذبة والأفلام المضللة وشهادة الزور هم أولى بالمحاكمات فأفعالهم هذه أضرت بالبلاد وأكثرت فيها الفساد".

وهددت في البيان أنه في حال تم تسليم البشير فإنه "سوف نصب عليهم سوط عذاب"، مؤكدين أنهم مع "محاكمة كل من ثبتت إدانته في جريمة عند القضاء السوداني وليس هنالك شخص فوق القانون".

كما أكدت أن "أي محاولة لمحاكمة المشير البشير خارج السودان سوف يكون ما لم يتحسبون له وهذا يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحد ولا عذر لمن أنذر".

المصدر: وكالات