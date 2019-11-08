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لبنان.. عون ينتقد بيانا للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين

أخبار العالم العربي

لبنان.. عون ينتقد بيانا للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين
Reuters
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انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون بيانا أصدره الاتحاد الأوروبي دعا فيه إلى ضرورة تأمين اندماج اللاجئين السوريين على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة لهم.

واعتبر عون، خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أن البيان الذي صدر في 9 أكتوبر، "يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية، وانحسرت المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جدا".

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وأكد الرئيس عون للدبلوماسي الأوروبي، أن "عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 ألف شخص، لم ترد أي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم".

المصدر: الوكالة الوطنية

 

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