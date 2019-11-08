زاخاروفا: موسكو مستعدة لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.

وأضافت زاخاروفا، في حديث للصحفيين يوم الجمعة: "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل اليها".

وكانت زاخاروفا، ترد على سؤال يتعلق "بالمفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، حول انضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري، وكيف يمكن أن يحدث هذا بالضبط؟".

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ووفقا لممثلة الخارجية الروسية، فإنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.

المصدر: إنترفاكس