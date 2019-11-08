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قوات سوريا الديمقراطية: دورية تركية تصيب 10 مدنيين في مدينة المالكية

أخبار العالم العربي

قوات سوريا الديمقراطية: دورية تركية تصيب 10 مدنيين في مدينة المالكية
Reuters
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أكد مصطفى بالي، مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إصابة 10 مدنيين جراء إطلاق الجيش التركي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم في بلدة المالكية شمال شرق البلاد.

واتهم بالي في تغريدة على "تويتر" القوات التركية "باستهداف المدنيين المسالمين، الذين اعترضوا دورية لجيش الاحتلال في منطقة المالكية/ ديريك".

وأشار المسؤول الكردي إلى وجود تقارير "تفيد بأن مركبة مدرعة دهست أيضا أحد المدنيين".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

 

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