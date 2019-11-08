أكد مصطفى بالي، مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إصابة 10 مدنيين جراء إطلاق الجيش التركي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم في بلدة المالكية شمال شرق البلاد.

واتهم بالي في تغريدة على "تويتر" القوات التركية "باستهداف المدنيين المسالمين، الذين اعترضوا دورية لجيش الاحتلال في منطقة المالكية/ ديريك".

Turkish troops targeted civilians peacefully protesting against the patrols in al-Malikiya/Dêrik with tear gas and injured 10 people. We have reports that an armored vehicle ran over a civilian also. Turkish aggression continues at full speed under the auspices of Russia. — Mustafa Bali (@mustefabali) 8 ноября 2019 г.

وأشار المسؤول الكردي إلى وجود تقارير "تفيد بأن مركبة مدرعة دهست أيضا أحد المدنيين".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي